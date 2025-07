UFC: Vitor Petrino finaliza em estreia no peso-pesado e espanta má fase

Até então invicto no MMA, Vitor Petrino sofreu as duas primeiras derrotas da carreira justamente nas últimas duas rodadas. Apesar dos tropeços, o brasileiro minimizou os resultados e garantiu ter confiança em seus recursos como competidor. Tal leque de habilidades foi demonstrado na noite deste sábado. No card principal do UFC Nashville, o atleta mineiro deu show e finalizou Austen Lane via mata-leão, ainda no primeiro round.

O triunfo marcou, inclusive, a estreia de Petrino nos pesos-pesados. Antes nos meio-pesados (93 kg), o brasileiro decidiu mudar os rumos para fugir do severo corte de peso que enfrentava. A decisão parece ter se mostrado acertada, já que o representante da CM System voltou à coluna das vitórias e espantou a má fase na principal liga de MMA do mundo.

"É uma sensação inexplicável. Só eles (equipe) sabem o quanto batalhei para estar aqui hoje. O tanto de desafio que passei no meio-pesado, com lesões e corte de peso. Aqui é a minha categoria, eu vim para ficar. Essa vitória é nossa. Ele perdeu a virgindade (de finalização) comigo (risos)", declarou Petrino, ainda no octógono, após a vitória.

A luta

Petrino começou o combate desferindo um chute na coxa de Lane, que respondeu com um direto na linha de cintura. Com um belo timing, o brasileiro catou a perna do rival e aplicou uma banda, caindo por cima no centro do octógono. Na montada, Vitor abriu espaço com golpes no ground and pound e, em seguida, encaixou um katagatame. Na raça, Austen conseguiu se livrar da finalização. Atento, o mineiro fez a transição e atacou as costas, encaixando um mata-leão e obrigando Lane a dar os três tapinhas em sinal de desistência.