Vini Jr completa 25 anos em má fase e com renovação emperrada

Imagem: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vinicius Junior completa 25 anos neste sábado (12) e vive um momento conturbado: em má fase dentro de campo, o brasileiro ainda não acertou sua renovação de contrato com o Real Madrid e convive com rumores de dificuldades de adaptação com Mbappé na equipe.

O que aconteceu

O atual melhor do mundo, eleito pela Fifa, está longe da fase que o fez conquistar o The Best e bater na trave pela Bola de Ouro na temporada 2023/24.

O camisa 7 marcou 24 gols e deu 11 assistências em 39 jogos na temporada passada, se consolidando como o protagonista do Real Madrid 'bicho papão' da Europa. Na melhor temporada da carreira, Vini conquistou o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões.

A temporada 2024/25, que para o Real Madrid terminou com a goleada por 4 a 0, sofrida diante do PSG, foi tão decepcionante quanto a derrota na Copa do Mundo de Clubes.

O Real Madrid viu o Barcelona conquistar a 'Tripleta', ou seja, os três títulos da temporada: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, amargando o vice para o maior rival nas três competições - perdeu as duas finais e foi o segundo colocado na Liga.

Vini viu seu desempenho cair junto com a equipe e, apesar de bons números - 22 gols e 19 assistências em 58 jogos - conviveu com críticas durante toda a temporada.

Vinicius também é cobrado para assumir mais protagonismo e melhorar seu desempenho pela seleção brasileira, onde ainda não brilhou como se espera.

Apesar de ter encaminhado sua renovação com o Real Madrid até 2030, Vini ainda não assinou o novo vínculo com o clube, com o atual se encerrando em 2027. No novo contrato, Vini espera receber 20 milhões de euros - R$130 mi - por temporada, ou R$10,8 milhões por mês.

Outro ponto sensível é a adaptação com uma nova estrela na companhia. A imprensa da Espanha relata que Vini e Mbappé ainda não encontraram o melhor entrosamento dentro de campo e têm dificuldades de adaptação.

Os dois estão entre os cinco jogadores mais valiosos do mundo: avaliado em 170 milhões de euros - R$1.1 bilhão - Vini é o quinto. Mbappé está empatado com Haaland e Bellingham, ambos avaliados em 180 milhões de euros - R$1.2 bi. O líder é Lamine Yamal, avaliado em 200 milhões de euros - R$1.3 bi.

Completando 25 anos e com uma nova temporada à vista, Vini espera recuperar o bom momento no Real Madrid e se consolidar como protagonista da seleção brasileira, às vésperas da Copa do Mundo.