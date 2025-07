Vasco enfrenta clássico contra Botafogo com Coutinho entre titulares; veja

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina volta aos gramados após 30 dias sem atuar e Coutinho entre os titulares.

O Vasco, de Fernando Diniz, vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

Sob comando de Cláudio Caçapa, o Botafogo também está escalado: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Montoro, Savarino e Arthur Cabral.

A equipe comandada por Diniz treinou não atua desde 12 de junho, antes do início do Mundial de Clubes. O elenco não conta com o atacante Adson, lesionado.

Após demora por renovação, Philippe Coutinho teve seu novo contrato registrado no BID e será titular contra o rival. O meio-campista estava apenas emprestado ao Vasco junto ao Aston Villa, e agora assinou em definitivo com a equipe que o revelou.

Já o Botafogo, sem Igor Jesus, terá Arthur Cabral como seu centroavante titular neste embate. Kaio Fernando, novo reforço da equipe, forma ao lado de Barboza a dupla de zagueiros do Glorioso.

Essa é a formação do para enfrentar o Botafogo no Mané Garrincha #VASxBOT#Brasileirão2025#VascoDaGama pic.twitter.com/VlCRaozdHr -- Vasco da Gama (@VascodaGama) July 12, 2025