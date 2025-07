Botafogo domina Vasco e vence clássico na estreia do filho de Ancelotti

Na estreia do novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti, o Glorioso venceu o clássico contra o Vasco neste sábado por 2 a 0, em confronto pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Arthur Cabral e Nathan.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 21 pontos no torneio em 12 jogos disputados, contra 13 do Vasco em 13 partidas. O Gigante da Colina fechou o sábado na 14ª colocação, apenas dois pontos de diferença do Vitória, 17ª colocado e primeiro clube dentro do Z4.

As equipes voltam a campo ainda nesta semana: o Vasco enfrenta o Independiente del Valle na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. O Botafogo recebe o Vitória no dia seguinte, no mesmo horário, pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

Vasco e Botafogo tentaram criar oportunidades em gramado ruim do Mané Garrincha, mas a primeira etapa terminou sem gols. A melhor chance do jogo aconteceu com Arthur Cabral, que finalizou e após desvio, o goleiro Léo Jardim se esticou por completo para evitar o tento do Botafogo. Ao todo, foram duas boas oportunidades pelo lado do Glorioso, enquanto o Vasco não finalizou a gol.

Na segunda etapa, o Botafogo abriu o placar logo no início e ampliou na reta final, para coroar a estreia de Davide Ancelotti. Arthur Cabral fez o primeiro gol da partida, após rebote de Léo Jardim em finalização de Rayan, enquanto Nathan ampliou após belo contra-ataque do Glorioso. Apesar do Vasco ter somado maior posse de bola, como dita o estilo de jogo do treinador Fernando Diniz, foram os visitantes que criaram as melhores chances da partida.

Gols e destaques

Léo Jardim evitou gol do Botafogo. Após cruzamento pela ponta-direita, Arthur Cabral surgiu pelo meio da grande área e tentou a finalização. O chute foi desviado, o goleiro do Vasco conseguiu reagir e fazer ótima defesa.

Daronco foi chamado para olhar o VAR. O árbitro foi verificar lance no vídeo após toque de braço dentro da área do Vasco. Antes do toque do zagueiro João Victor, porém, foi marcada uma falta de Artur em Nuno Moreira.

Arthur Cabral furou a defesa de Léo Jardim! O atacante abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, após rebote do goleiro do Vasco em finalização de Montoro. O centroavante chutou sem jeito e o camisa 1 ainda tocou na bola, mas o chute balançou as redes para colocar o Bota na frente.

O Vasco quase buscou o empate. O atacante recebeu cruzamento de Alex Telles que virou o campo, finalizou de dentro da área após dominar e John fez a defesa em dois tempos. No pequeno rebote do goleiro, Vegetti quase conseguiu chegar para concluir.

Nathan ampliou com golaço do grupo! Após aula de contra-ataque do Botafogo, Montoro levantou para Marlon Freitas atrás da marcação do Vasco, que tocou com calma para o camisa 16 apenas concluir a jogada, aos 34 minutos.

Ficha técnica

Vasco 0 x 2 Botafogo

Competição: 13ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Local: Arena BRB Mané Garrincha - Brasília

Data e hora: 12 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes

VAR: Wagner Reway

Gols: Arthur Cabral, aos 3'/2ºT, Nathan, aos 34'/2ºT

Amarelos: Lucas Freitas e Garré (Vasco); Barboza e Montoro (Botafogo)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Matheus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Alex Teixeira); Rayan (David), Vegetti (Garré) e Nuno Moreira (GB). Técnico: Fernando Diniz

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur (Santiago Rodríguez); Montoro (Allan), Savarino (Joaquín Correa) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti