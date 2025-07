Valter Walker finaliza em 54 segundos e emplaca 3ª vitória seguida no UFC Nashville

Com apenas 27 anos, Valter Walker sabe que o caminho até o cinturão é longo. Entretanto, rodada após rodada, o peso-pesado demonstra que tem potencial para alcançar o topo da categoria. Neste sábado (12), no card preliminar do UFC Nashville, o brasileiro deu show e finalizou Kennedy Nzechukwu no primeiro assalto, com apenas 54 segundos de disputa.

E o triunfo veio com a especialidade da casa, utilizando o grappling. Com um jogo de chão afiado, Valter não deu chances para o rival nigeriano, fazendo sua terceira vítima consecutiva dentro do Ultimate. Curiosamente, as vitórias das últimas três rodadas vieram através da mesma finalização: chave de calcanhar.

"Eu falei para todo mundo. Eu falei que iria pegar o pé, e peguei. É Brasil, p***! Jiu-jitsu! Oss! Essa é para o meu treinador, que me mostrou essa posição e me deu muitas dicas. Ninguém acreditou. Mas no UFC tudo acontece. Vamos acreditar cada vez mais. Acredito cada vez mais em mim mesmo", declarou Valter, empolgado, ainda no octógono, após a vitória.

A luta

Logo nos segundos iniciais, Valter correu para cima do adversário, o pressionou contra a grade e, após conectar bons cruzados, buscou a queda. Após uma troca de forças no clinch, o brasileiro se jogou para o solo em busca de uma finalização. Mesmo por baixo, Walker não se intimidou e atacou o pé de Nzechukwu, ajustando uma chave de calcanhar e obrigando o rival nigeriano a dar os três tapinhas em sinal de desistência.

Confira os resultados do UFC Nashville até então:

Valter Walker venceu Kennedy Nzechukwu por finalização no primeiro round

Mike Davis venceu Mitch Ramirez por nocaute técnico no segundo round

Fatima Kline venceu Melissa Martinez por nocaute técnico no terceiro round

