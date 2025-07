Técnico do PSG foi 'sem mimimi' no Mundial e ficou até sem camisa em treino

Quem esperava o lado folclórico de Renato Gaúcho no Mundial presenciou um treinador do Fluminense com perfil mais sério e tático. O dono da personalidade mais autêntica deste torneio acabou sendo Luis Enrique, técnico do PSG, finalista da competição contra o Chelsea.

Sincerão e sem mimimi

As entrevistas do espanhol foram marcadas pelo modo sincerão. O treinador não se furtou de temas polêmicos como de seu ex-jogador Mbappé, a quem classificou como "passado", e do duelo com o Real Madrid, onde não ficou em cima do muro e disse que considerava especial por ser torcedor do Barcelona.

Quando foi derrotado pelo Botafogo, não utilizou-se de desculpas como o calor ou o fim da temporada, como fez alguns dos treinadores europeus que perderam para times brasileiros na competição. Na ocasião, preferiu enaltecer a partida do Alvinegro e classificou o desempenho do Glorioso como um dos que melhor montou um sistema defensivo para detê-los.

No dia a dia dos treinos, costuma ficar à vontade. Na atividade da última sexta, por exemplo, preferiu ficar sem camisa e descalço por conta do forte calor dos Estados Unidos.

Sem camisa e descalço: Luis Enrique adotou o modo "peladeiro de fim de semana" em treino do PSG Imagem: Bruno Braz / UOL

Espanhol de Gijón, Luis Enrique tornou-se um personagem de destaque no Mundial, apesar de ser totalmente avesso à holofotes e bajulações individuais.

Não acredito em prêmios individuais de forma geral, para o treinador menos ainda. O time está acima da individualidade e o PSG é uma referência disso

Luis Enrique

O treinador do PSG, inclusive, ressaltou que acertava mais no período em que não ganhava títulos e que os elogios não o iludem.

Já acertei muito mais em épocas que não ganhava e me criticavam. Agora que ganhamos acham que faço tudo bem. Não. Eu fazia melhor quando nós perdíamos. Tenho zero de estrela, não tive como jogador nem como técnico Luis Enrique

O único elogio que deixa Luis Enrique envaidecido é o que vem de um companheiro de profissão.

O melhor elogio que ouvimos é quando um companheiro de profissão diz que gosta de assistir o PSG se perder ou ganhar. Como técnico, tento oferecer algo de espetáculo, algo que seja interessante não só para a torcida, mas para o amante do esporte. Isso me deixa satisfeito Luis Enrique

PSG e Chelsea fazem a final do Mundial de Clubes amanhã, às 16h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA).