Técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique rasga elogios ao Chelsea antes da final do Mundial

O técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, rasgou elogios ao Chelsea, seu adversário da final do Mundial de Clubes. O treinador destacou o perfil técnico do time comandado por Enzo Maresca e o título da Conference League conquistado após a goleada sobre o Betis na final.

"Analisamos o Chelsea, é uma grande equipe, o treinador Enzo Maresca trabalha muito bem, gosto do que propõe, constroem o jogo, os jogadores possuem um perfil técnico. É um time completo, que terminou em quarto lugar na Premier League e foi campeão da Conference League após uma excelente temporada", analisou Luis Enrique.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Por outro lado, o treinador deixou claro que o Paris Saint-Germain entra em campo em busca de fechar a temporada com chave de ouro.

"Vamos entrar em campo 100% focados e tentar terminar da melhor maneira essa temporada histórica. Agora temos que abrir um novo capítulo, conquistar mais um grande troféu. Teremos no domingo o último jogo da temporada, o qual aguardamos com muita expectativa", completou.

O Paris Saint-Germain tentar terminar a temporada com 100% de aproveitamento em relação aos títulos. A equipe de Luis Enrique conquistou o Campeonato Francês, a Supercopa da França, a Copa da França e a inédita Liga dos Campeões.

A decisão está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), n0 MetLife Stadium, em Nova Jersey.