Boxe: Taylor x Serrano tem 'guerra de países' na torcida em Nova Iorque

Katie Taylor e Amanda Serrano se enfrentaram na madrugada deste sábado, em uma arena lotada em Nova Iorque, com a boxeadora irlandesa saindo com a vitória. Ela manteve o cinturão indiscutível dos superleves, após confronto acirrado com a lutadora de Porto Rico.

Katie venceu por decisão majoritária no placar dos jurados: 97-93, 97-93 e 95-95, mas foi a festa das torcidas que chamou a atenção. O Madison Square Garden, onde a luta aconteceu, tinha uma 'guerra' por quem gritava mais alto: irlandeses ou porto-riquenhos.

"Não consigo descrever o quanto significa para mim ver as pessoas gastando seu dinheiro suado para me apoiar", disse Katie, ainda no ringue após a luta, agradecendo pela festa irlandesa. "Amo todos vocês e amo meu país. Toda vez que entro aqui, represento meu país", completou.

Amanda Serrano e Katie Taylor se abraçam após fim da 3º luta entre elas, em Nova York Imagem: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Serrano fez um discurso emocionado e chorou. "Sou uma porto-riquenha e latina orgulhosa. Minha ilha, te amo", declarou. "Te vejo amanhã para celebrar com vocês".

Já nas primeiras lutas da noite no card principal era possível ver pelos corredores uma arena dividida: bastava andar dois metros para encontrar alguém com uma camisa ou bandeira de Irlanda e Porto Rico.

A luta principal chegava mais perto de começar e as bandeiras aumentavam a cada segundo. Antes do início, o hino dos dois países foi cantado a plenos pulmões por cada uma das torcidas, que continuaram com a empolgação na entrada de Taylor e Serrano - cada uma com seu estilo.

A porto-riquenha entrou logo depois da cantora dominicana Natti Natasha, que performou a música 'Criminal', e das dançarinas do New York Knicks, time que ela torce na NBA. Katie entrou sozinha, com olhar penetrante, ao som de Even Though I Walk (Mesmo que eu ande), de uma dupla gospel americana, mas também fez a festa de cada irlandês presente.

Amanda Serrano enters the sold-out Madison Square Garden with the KNICKS CITY DANCERS. #TaylorSerrano pic.twitter.com/xHM2Qvj2NT ? Netflix (@netflix) July 12, 2025

Foram 10 rounds disputadíssimos e as boxeadoras acertaram o mesmo número de socos (70), de acordo com o sistema Compubox. Com o passar do tempo no confronto, a torcida cantou o nome de Katie mais vezes que o de Amanda, mas os porto-riquenhos foram mais barulhentos antes da luta começar.

A luta terminou com vitória de Taylor, para festa total dos irlandeses, que certamente foram tomar bons 'pints' para comemorar nos bares - ou pubs - de Nova York.