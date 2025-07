Swiatek confirma favoritismo, atropela Anisimova e conquista título inédito de Wimbledon

Neste sábado, na grande final feminina de Wimbledon, a tenista Iga Swiatek enfrentou a americana Amanda Anisimova e aplicou um resultado histórico. A polonesa venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 em ambos os sets. A partida durou apenas 57 minutos.

Com isso, Swiatek conquistou seu primeiro título em Wimbledon e o sexto Grand Slam na carreira. A polonesa já havia vencido Roland Garros quatro vezes e o US Open uma vez. Ex-número 1 do mundo, ela agora soma 23 títulos no circuito profissional.

Do outro lado, Anisimova, que surpreendeu ao eliminar Aryna Sabalenka ? líder do ranking ? na semifinal, disputou sua primeira final em Wimbledon. No entanto, a atleta claramente sentiu o momento e não conseguiu se impor durante a decisão. Ao todo, foram 28 erros não forçados da americana.

Grass, mastered. ? Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion ?? pic.twitter.com/5fsPpX4ANC ? Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Swiatek não teve dificuldades em momento algum da decisão. Com um primeiro set perfeito, a polonesa quebrou todos os saques da americana e fechou com a parcial de 6/0.

No segundo, Swiatek manteve o ritmo e repetiu o desempenho do primeiro. A atleta seguiu aproveitando as falhas da adversária, que claramente sentiu a decisão, e voltou a vencer sem sofrer sequer um game.