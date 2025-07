Suspensão de Luciano impede Crespo de ter 'ataque ideal' em estreia

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Hernán Crespo treinou com Luciano como titular durante os primeiros dias de trabalho no CT da Barra Funda mesmo sabendo que não poderá contar com o camisa 10 na estreia contra o Flamengo, hoje.

O que aconteceu

Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Flamengo. Mesmo ciente da punição, Crespo escolheu trabalhar com o atacante na formação principal durante grande parte da preparação.

O técnico idealiza uma dupla ofensiva com Luciano e André Silva para esse início. Oscar deve ser o responsável pela armação no esquema 3-5-2 que vem sendo treinado desde sua chegada.

Dinenno é o favorito para começar como titular no lugar de Luciano. O argentino foi testado nos treinos e é a principal alternativa para compor o ataque na estreia.

Lucas e Ferreirinha perderam grande parte dos treinamentos táticos neste início enquanto se recuperavam de lesão. Ambos voltaram a treinar com o grupo, viajam com o elenco ao Rio de Janeiro e são opções, mas largaram atrás de Luciano neste primeiro desenho tático.

A provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Dinenno (Lucas) e André Silva.