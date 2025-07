Surfe: Mar atrapalha, e Italo cai para a repescagem na estreia em J-Bay

Italo Ferreira terá que passar pela repescagem para seguir na disputa da etapa de Jeffreys Bay, a penúltima da temporada regular do Circuito Mundial de Surfe de 2025.

O campeão mundial de 2019 e ouro olímpico em Tóquio terminou em segundo lugar em sua bateria de estreia, disputada na manhã deste sábado, na África do Sul.

O que aconteceu

Em um mar ainda lento e com poucas oportunidades, Italo surfou apenas três ondas — duas sem potencial e uma única nota significativa: um 5,33, tirado de uma onda menor, em que tentou extrair o máximo. Somou 6,10 no total.

O brasileiro foi superado por Jake Marshall, dos Estados Unidos, que escolheu a melhor onda da bateria e arrancou um 7,83 (assista abaixo), garantindo a liderança mesmo com uma segunda nota de apenas 1,40.

Seth Moniz, do Havaí, completou a bateria em terceiro, com 3,94.

Olho no Finals

Apesar da derrota, Italo segue bem na briga por uma vaga no WSL Finals, que será disputado em Fiji.

Ele ocupa atualmente a quarta posição no ranking mundial.

A última etapa da temporada regular será em Teahupoo, no Taiti — onde o brasileiro é o atual campeão.

Estreia de brasileiros

Alejo Muniz caiu no mar na segunda bateria do dia e, apesar de uma melhora do mar, ainda não foi o suficiente para os surfistas mostrarem seu melhor no pico sul-afriano. O brasileiro terminou em segundo, também indo para a repescagem, enquanto Kanoa Igarashi (JAP) avançou na primeira posição direto às oitavas.