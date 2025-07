Surfe: Italo avança às oitavas após tubarão paralisar etapa em J-Bay

O sábado foi marcado por tensão e reação rápida na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. A repescagem do Circuito Mundial começou com um susto: a presença de um tubarão interrompeu a primeira bateria por cerca de 15 minutos.

Mais tarde, foi a vez de Italo Ferreira entrar em ação — e, apesar das condições difíceis e do clima instável após o alerta, o brasileiro mostrou maturidade para vencer sua bateria e garantir vaga nas oitavas de final.

O que aconteceu

O alarme soou quando os sul-africanos Jordy Smith e Luke Thompson já haviam surfado suas primeiras ondas da repescagem.

Os dois foram resgatados de forma segura pelos jet skis da organização. A bateria só foi retomada após varredura aérea e marítima, seguindo os protocolos adotados pela WSL desde 2015.

Italo nas oitavas

Na terceira bateria da repescagem, Italo Ferreira teve atuação dominante contra o sul-africano Matthew McGillivray. O campeão mundial e olímpico abriu com notas na casa dos cinco pontos e, aos poucos, foi aumentando o ritmo.

Construiu o maior somatório da bateria (13.53), com direito a boas combinações de manobras e um ataque vertical que lhe rendeu 6.93. Matthew ainda reagiu com notas 5.10 e 4.10, mas não conseguiu ameaçar a vitória brasileira.

Filipe também avança

Quem também garantiu vaga nas oitavas foi Filipe Toledo. O tricampeão da etapa sul-africana (2017, 2018 e 2023) venceu sua bateria de estreia, apesar da forte pressão dos adversários nos minutos finais.

Filipe começou dominante, com um tubo e cinco manobras na mesma onda, que valeram 7.17. Barron Mamiya ainda arrancou 8.33 com um tubo profundo, e Alan Cleland chegou a 7.63 com boas manobras. Mas Filipe manteve a liderança até o fim e avançou direto às oitavas.

Luana Silva se despediu cedo de J-Bay Imagem: Kody McGregor/WSL

Luana se despede

Já Luana Silva foi eliminada na repescagem feminina. A única brasileira na etapa teve atuação consistente, mas acabou superada pela norte-americana Caroline Marks.

Luana ficou em nono lugar no evento e agora volta suas atenções para a próxima e última etapa da temporada regular, em Teahupoo, no Taiti.