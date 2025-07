Saudades do Zubeldía? Comentaristas analisam estreia de Crespo no São Paulo

Apesar da derrota diante do Flamengo, Hernán Crespo conseguiu deixar uma boa primeira impressão no São Paulo? Alicia Klein, Milly Lacombe e Lucas Musetti debateram o tema, no Fim de Papo.

Jogando no Maracanã, a equipe tricolor foi derrotada por 2 a 0 na partida que marcou o retorno de Crespo ao time. O técnico já havia comandado o clube em 2021.

Milly: São Paulo não tinha contra-ataque

A estratégia de só defender e rezar não é boa. Taticamente, o Crespo até resolveu bem. Ele fez uma linha de cinco muito fechada lá atrás e povoou o meio-campo, então o São Paulo conseguiu se segurar boa parte do jogo, mas tecnicamente o time foi muito mal porque não conseguia sair no contra-ataque.

Milly Lacombe

Alicia: Não tem mágica no São Paulo

Fica claro o que a gente já sabia: o problema do São Paulo não é o Zubeldía. Nã tem mágica - tira o Zubeldía e todos os jogadores adquirem uma qualidade que eles não tinham antes e o elenco é automaticamente reforçado. Não é assim.

Alicia Klein

Musetti: São Paulo jogou no limite e poderia ser goleado

A [situação] do São Paulo preocupa muito. Não foi um jogo apático do São Paulo, o time jogou no seu limite e, mesmo assim, perdeu de 2 a 0 e poderia ter sido goleado - principalmente pelo volume do primeiro tempo. O São Paulo precisa de reforços, o Crespo está no começo, precisa buscar soluções - talvez com o Ryan Francisco, que pede passagem, com o Ferreirinha titular [...] e tentar fazer o Lucas Moura jogar mais.

Lucas Musetti

