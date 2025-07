São Paulo perde do Guarani pelo Paulista sub-17, mas vence o Rio Branco no sub-15

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo entraram em ação pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Os mais novos venceram o Rio Branco por 2 a 0, com dois gols de Carlos. Já os mais velhos perderam por 1 a 0 para o Guarani. Ambos jogaram fora de casa.

Com o resultado, o sub-15 mantém a invencibilidade na fase e lidera isolado o grupo 23, com nove pontos.

O sub-17, por sua vez, continua com quatro pontos, em segundo do grupo 23.

Agora, o sub-15 só volta a campo pelo Campeonato Paulista no dia 2 de agosto, quando recebe o Rio Branco, às 9 horas (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia.

No mesmo dia e local, mas às 11 horas, o sub-17 encara o Guarani.