Santos vence o Brasilis fora de casa pelo Campeonato Paulista sub-15

O Santos teve rodada dupla fora de casa na manhã deste sábado, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. Em Águas de Lindóia, a equipe sub-15 venceu o Brasilis por 3 a 1, no CT da equipe adversária. Já na Ibrachina Arena, em São Paulo, o sub-17 foi derrotado pelo Ibrachina por 3 a 2.

A vitória por 3 a 1 do sub-15 teve gols anotados por Lucas Gomes, Arthur Lima e João Nogueira. Já na partida do sub-17, os gols do Peixe foram marcados por David Nogueira e Dudu Gimenes.

O sub-15 aguarda a próxima rodada dos estaduais, que acontece no dia 2 de agosto. A equipe sub-17, por sua vez, volta aos gramados na próxima quinta-feira (17), contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Quarta é dia de matar a saudade da Vila Belmiro! ?? #SANxFLA Acesse https://t.co/3Kkb3KDWtw e garanta seu lugar. pic.twitter.com/V96jzGth0z ? Santos FC (@SantosFC) July 12, 2025

Santos sub-15

Henrique Braz; Lucas Gomes, Danilo Ribeiro, Vinícius Morato e Kayky (Vinícius Casari); Tiago Barros, Francisco (Caique Santos) e Arthur Lima (João Nogueira); André Jesus (Gumbys), Léo Salin (Júlio César) e Ignacio.

Técnico: Fabrício Monte

Santos sub-17

Arthur do Vale; Osvaldo (Lucas Camargo), Gabriel Côco, João Sá (Dudu Gimenes) e Lorenzo de Paula; Nicolas Augusto (Gabriel Neves), Vinícius Rocha e Vinícius Fabri (Benício); Damásio (Flecha), João Grando (Pradella) e David Nogueira (Ian Vicentini).

Técnico: Elder Campos