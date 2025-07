Santos se reapresenta e inicia preparação para pegar o Flamengo

O elenco do Santos se reapresentou na tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, e iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O técnico Cleber Xavier comandou um treino técnico, com foco em jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Sábado de treino no CT Rei Pelé! ?? pic.twitter.com/ky3wfZba4A ? Santos FC (@SantosFC) July 12, 2025

Para o duelo contra o Rubro-Negro, o comandante alvinegro não poderá contar com o volante João Schmidt e com o meio-campista Benjamín Rollheiser, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o treinador contará com o retorno de Neymar, que estava suspenso na vitória sobre o Fortaleza.

A tendência é que Cleber Xavier mantenha a escalação que iniciou o amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES. Sendo assim, um possível Santos tem: Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

O Santos volta aos treinos na manhã deste domingo, às 10h, novamente no CT Rei Pelé.

Vale ressaltar que o Peixe receberia o Palmeiras neste fim de semana, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Atualmente, o Santos ocupa atualmente a 16ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.