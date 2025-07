Presidente da CBF detalha conversa com Ronaldo e diz: 'Contamos com ele'

Do UOL, em São Paulo

O presidente da CBF, Samir Xaud, se encontrou com o ex-atacante Ronaldo nos EUA, palco da final do Mundial de Clubes, e detalhou uma conversa que teve com o Fenômeno — que tentou se lançar como candidato à presidência da entidade nos últimos meses, mas encontrou portas fechadas por parte das federações estaduais.

O que Samir falou?

O que foi conversado? "Falamos sobre alguns dos nossos temas prioritários, como calendário, educação continuada da arbitragem e fair play financeiro."

Ideias do Fenômeno serão bem-vindas? "O Ronaldo é uma lenda do esporte e contamos muito com ele nessa jornada que estamos apenas iniciando."

Recado a ex-atletas. "As portas da CBF estarão sempre abertas para o Fenômeno e para todos os craques do futebol brasileiro".