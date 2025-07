Saiba como assistir o UFC Nashville, liderado pelo duelo entre Xicão e Lewis

Quase dois anos depois, o Ultimate retorna ao estado do Tennessee (EUA) para promover mais um de seus eventos, neste sábado (12). Com um duelo de pesos-pesados entre o brasileiro Tallison Teixeira, o 'Xicão', e o americano Derrick Lewis como atração principal, o UFC Nashville contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Depois de estrear no Ultimate com um triunfo relâmpago sobre Justin Tafa, em fevereiro, Xicão terá uma oportunidade de ouro já no seu segundo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Na luta principal do UFC Nashville, o gigante brasileiro de 2m de altura e 25 anos de idade medirá forças com o experiente Derrick Lewis, ex-desafiante ao cinturão peso-pesado e recordista de vitórias por nocaute na história da liga.

Caso saia vencedor do duelo de gerações contra o veterano de 40 anos, Tallison Teixeira deve subir degraus importantes rumo ao topo do ranking dos pesos-pesados do UFC. Atualmente, o baiano ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação, enquanto seu adversário deste sábado é o 9º da lista. Sendo assim, uma vitória deve levar Xicão ao top 10 da divisão, com apenas dois combates disputados no octógono mais famoso do mundo.

Brasil em peso no UFC Nashville

Além de Xicão, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado em peso no UFC Nashville. No 'co-main event' da noite, o meio-médio (77 kg) Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', busca uma vaga no ranking da categoria diante do veterano Stephen 'Wonderboy' Thompson. Ainda no card principal do show, Vitor Petrino tenta encerrar a má fase e voltar à coluna das vitórias em sua estreia como peso-pesado, diante de Austen Lane.

Já na parcela preliminar da edição, Eduarda Ronda e Valter Walker encaram Lauren Murphy e Kennedy Nzechukwu, respectivamente. A lutadora sergipana, que subiu do peso-palha (52 kg) para o peso-mosca (57 kg) em sua última luta, vem de vitória sobre Veronica Hardy e visa emplacar sua primeira sequência positiva no Ultimate. Por sua vez, o peso-pesado carioca radicado na Rússia, irmão do meio-pesado (93 kg) Johnny Walker, tem como objetivo conquistar seu terceiro triunfo consecutivo na liga e se aproximar de uma vaga no ranking da categoria.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 22 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

