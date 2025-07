Rafael vê São Paulo em início de processo, mas alerta: "Não podemos deixar de pontuar"

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O goleiro Rafael lamentou o resultado na reestreia do técnico Hernán Crespo e destacou a necessidade do clube paulista voltar a vencer o quanto antes na competição.

"Difícil falar depois de uma derrota. Tínhamos uma grande expectativa, deixamos o nosso melhor. O Flamengo é muito difícil aqui. Corremos muito, tivemos nossos momentos, mas eles acabaram acertando um chute muito feliz. Dificultou o jogo", disse à TV Globo.

"É um processo. Estamos começando agora com o Crespo. Temos entendido e colocado em prática o que ele tem pedido no dia a dia. É devagar, aos poucos. Vamos pensar no Bragantino. Não podemos deixar de pontuar no Brasileirão. temos que buscar as vitórias", completou.

Com o resultado, o Tricolor Paulista amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O time da Barra Funda, no entanto, ainda pode perder mais uma posição nesta rodada caso o Fortaleza vença o Ceará no domingo.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).