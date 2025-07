Rafael pede calma no São Paulo após volta de Crespo: 'É um processo'

O goleiro Rafael, que evitou uma goleada do Flamengo contra o São Paulo hoje, pediu calma com Hernán Crespo após a derrota no Maracanã na reestreia do técnico argentino.

O que ele disse

É difícil falar depois de uma derrota. Tínhamos uma expectativa grande nesse jogo. Deixamos o nosso melhor, a equipe do Flamengo é muito difícil de ser enfrentada aqui [Maracanã], tivemos nossos momentos, mas eles tiveram um belo chute e depois dificultou o restante do jogo. Rafael, em entrevista à Globo.

"Sabemos que é um processo, já estamos entendendo e colocando em prática o que ele [Crespo] pede no dia a dia, nos treinos, é aos poucos. Agora é pensar no Bragantino e não podemos deixar de pontuar no Brasileirão, buscar mais as vitórias, não conseguimos mais mudar esse resultado e é se preparar para quarta que vai nos dar 3 pontos e um salto na tabela", acrescentou.

O São Paulo perdeu seu quarto jogo seguido no Brasileirão. A equipe vem de derrotas para o Mirassol (2 a 0), Bahia (2 a 1), Vasco da Gama (3 a 1) e agora Flamengo (2 a 0).

A equipe já começa a se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Tricolor tem 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeira equipe na zona do rebaixamento.

A equipe volta a campo na quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques.