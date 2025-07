Preston x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

O Liverpool inicia sua pré-temporada neste domingo. A equipe encara o Preston, às 11h (de Brasília), no Deepdale, em Preston. A partida será a primeira do atual campeão da Premier League após a morte do atacante Diogo Jota.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do All Read Vídeo (Youtube).

Prováveis escalações

Preston: Iversen; Storey, Gibson, Whatmough e Lindsay; Whiteman, McCann, Thompson e Frokjaer; Keane e Osmajic



Técnico: Paul Heckingbottom

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate e Robertson; Szoboszlai, Mac Allister e Gravenberch; Luís Díaz, Salah e Gakpo



Técnico: Arne Slot

Arbitragem



Não divulgado.