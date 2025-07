Portuguesa bate Água Santa e se classifica à segunda fase da Série D

Neste sábado, em confronto válido pela 12ª rodada da Série D, a Portuguesa recebeu o Água Santa no Canindé, venceu por 2 a 1 e garantiu sua classificação à próxima fase. Marcelo Freitas e Lohan balançaram as redes para a Lusa, enquanto Lucas Duni descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Portuguesa chegou aos 24 pontos, na liderança do Grupo F, e carimbou seu passaporte à segunda fase, uma vez que não pode mais deixar a zona de classificação. Do outro lado, com a derrota, o Água Santa permaneceu com 15 somados, na quinta posição.

A Portuguesa volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Maricá. Ao mesmo tempo, o Água Santa recebe o Nova Iguaçu. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

Com apenas 4 minutos do primeiro tempo, a Portuguesa saiu na frente. Após cruzamento de Cristiano pela esquerda, Lohan cabeceou no travessão. No rebote, Marcelo Freitas finalizou firme para abrir o placar.

Aos 40 minutos da primeira etapa, o Água Santa deixou tudo igual. Em cobrança de falta, Felipinho levantou a bola na área. O desvio no meio do caminho foi suficiente para enganar o goleiro e mandar a bola para o fundo das redes.

Já aos 39 minutos do segundo tempo, a Lusa voltou a ficar em vantagem. Após novo cruzamento na área, Lohan subiu e, de cabeça, mandou para a meta, marcando o segundo da Portuguesa e garantindo a vitória.