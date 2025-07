Ponte Preta perde do São Bernardo e encerra sequência de invencibilidade na Série B

A Ponte Preta perdeu do São Bernardo por 2 a 0 neste sábado, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal 1° de Maio. Os gols dos mandantes foram marcados por Pedro Felipe e Echaporã.

Com o resultado negativo, a Macaca encerrou uma sequência de três jogos de invencibilidade na competição (duas vitórias e um empate). A equipe segue na segunda posição da tabela, com 23 pontos. Já o Tigre do ABC foi aos 19 pontos, na quinta posição.

Pela 13ª rodada da Série C, a Ponte Preta encara o Floresta, no próximo sábado. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli. O São Bernardo, por sua vez, enfrenta Ypiranga, no Colosso da Lagoa. O duelo acontece no domingo (20), às 19h.

São Bernardo x Ponte Preta

Os mandantes abriram o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Pedro Felipe aproveitou bola escorada no meio da área e mandou para o fundo do gol.

Já aos 20 minutos da etapa complementar, Echaporã puxou belo contra-ataque, abriu para Felipe Garcia, que serviu o camisa sete para fazer o segundo gol da partida.

