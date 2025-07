Paysandu e Atlético-GO empatam e seguem longe de seus objetivos na Série B

Num jogo bastante movimentado, Paysandu e Atlético-GO empataram por 2 a 2, neste sábado, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). O resultado manteve os dois times estacionados na tabela.

O Paysandu não perde há cinco jogos. Subiu de produção, porém, ainda está na zona de rebaixamento, com 15 pontos, em 18º lugar. O Atlético-GO, com altos e baixos, continua numa posição intermediária, em 10º lugar, com 22 pontos. Ainda não pode sonhar com o acesso.

Mais bem posicionado em campo, o Atlético-GO iniciou o jogo melhor, trocando passes e chegando no ataque com relativa facilidade. Mas só abriu o placar aos 26 minutos, quando Marcelinho recebeu na intermediária sozinho e arriscou o chute. A bola saiu forte, em diagonal e superou o goleiro Gabriel Mesquita.

Depois de alguns instantes de intranquilidade, o Paysandu melhorou e passou a atacar com perigo. Ronaldo Henrique quase empatou, aos 34, num chute alto e que exigiu grande defesa de Paulo Vítor.

O empate saiu aos 40, num lance iniciada numa cobrança de lateral de Bryan Borges. Ele mandou a bola na área, houve um desvio inicial e a bola sobrou para a bela virada de Rossi: 1 a 1.

Nos acréscimos, o VAR chamou o árbitro para apontar um possível empurrão em cima de Caio Dantas, dentro da área. Kleber Ariel Gonçalves da Silva viu o lance e marcou o pênalti.

O próprio Caio Dantas bateu e Gabriel Mesquita defendeu, porém, a arbitragem anotou invasão de área e o lance voltou. Na segunda cobrança, Marcelinho deslocou o goleiro e deixou o time goiano na frente: 2 a 1, aos 55.

O Paysandu voltou para o segundo tempo com Anderson leite no lugar de Ronaldo Henrique. A troca deu certo, porque foi Anderson leite quem empatou no primeiro minuto. Ele apareceu na segunda trave para completar de primeira um cruzamento que veio do lado esquerdo.

A torcida até esperava uma virada, no entanto, o ritmo de jogo caiu verticalmente. O Atlético-GO, jogando longe de casa, se deu por satisfeito em somar um ponto, enquanto o Paysandu não mostrou força nem condição técnica para buscar a vitória.

Pela 17ª rodada, o Paysandu vai até o Paraná no sábado (19) para enfrentar o Coritiba, que briga pela liderança. Na sexta-feira, o Atlético-GO recebe o Criciúma, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 X 2 ATLÉTICO-GO

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Bryan Borges (Edílson Júnior), Thalison Gabriel, Novillo e Reverson; Ronaldo Henrique (Anderson Leite), Leandro Vilela e Denner (Marcelinho); Rossi (Marlon Douglas), Vinni Faria (Jorge Benítez) e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Matheus Felipe, Alix Vinícius, Heron (Pedro Henrique) e Guilherme Romão (Shaylon); Willian Maranhão, Ham e Kauan; Marcelinho (Conrado), Caio Dantas (Sandro Lima) e Alejo Cruz (Kelvin). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Marcelinho, aos 26 e aos 55, e Rossi, aos 40 minutos do primeiro tempo. Anderson Leite, a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo Henrique, Rossi e Leandro Vilela (Paysandu). Guilherme Romão, Matheus Felipe e Marcelinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).