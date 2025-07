Narrador da Globo admite: alivia na várzea para não aparecer banguela na TV

Paulo Andrade comanda uma transmissão de futebol unindo dois mundos. O narrador alia o olhar aguçado e o faro por boas histórias de um jornalista esportivo com o conhecimento dos atalhos do campo de quem quase virou jogador profissional.

A bola, que fazia parte de sua vida antes mesmo de ele sonhar em entrar no Grupo Globo e liderar a cobertura do Mundial no Sportv, segue o acompanhando em jogos de várzea até os dias atuais. No entanto, Paulo contou ao UOL que precisou diminuir a intensidade das partidas após ingressar na emissora para não correr um risco: o de ficar fora de alguma narração por lesão.

Eu sigo jogando, gosto da competição. Até dei uma freada quando eu fui para a Globo porque eu jogava na várzea, que exige mais preparação, qualidade técnica, e os jogos são mais pegados. Pô, de repente eu tomo uma cotovelada, perco dois dentes, no dia seguinte tem a narração de um jogo importante na Globo e eu não posso ir porque os dentinhos estão faltando. Então, eu falei: 'Vou segurar'. Até abandonei alguns times mais pesados, mas sigo jogando e faz muita diferença.

Paulo Andrade, ao UOL

Sai a chuteira, entra o microfone

Paulo Andrade, narrador da Globo, em jogo da várzea Imagem: Reprodução/Instagram/pauloandradereal

Paulo era zagueiro e passou pela base do Corinthians e de outros times de São Paulo até desistir da carreira como jogador, aos 19 anos. Ele priorizou os estudos após enfrentar frustrações no meio do futebol, principalmente ao perder espaço na equipe em que estava às vésperas do que seria sua estreia na Copinha. Fez projeções sobre o que o aguardava no futuro e escolheu seguir outro caminho, ingressando no curso de Publicidade.

O futebol ficou distante por pouco tempo: uma ano depois de parar, começou a trilhar o que se tornaria a trajetória como narrador. Natural de São Caetano, a primeira oportunidade veio em uma pequena emissora para comentar jogos de times do ABC paulista.

Quando eu parei de jogar futebol, eu sabia que eu ia continuar assistindo, torcendo. Mas, por um breve momento, o futebol passou a não fazer parte das minhas intenções profissionais. Foram alguns meses em que eu parei e falei: 'Vou trabalhar com outra coisa'

Aí eu voltei a lidar diretamente com o esporte nessa oportunidade, mas ainda sem a intenção de me tornar um profissional, tanto que comecei como comentarista. Depois pensei: 'Poxa, já que eu vivi do futebol, gosto tanto de futebol, é uma chance de continuar falando de futebol'. Só que aí as coisas se encaminharam rapidamente até para que eu me tornasse um narrador, e decidi que era o que queria para a minha vida.

Paulo Andrade

O narrador Paulo Andrade, do Grupo Globo Imagem: Estevam Avellar/Globo

A jornada com o microfone decolou rapidamente, Paulo foi para a ESPN aos 24 anos e, duas décadas depois, realizou o sonho de entrar no Grupo Globo. A ascensão profissional ocorreu após passagens iniciais por TV Gazeta e RedeTV!, e depois ganhando projeção ao narrar torneios sub-20 no SBT. Dentro do principal canal esportivo por assinatura da televisão brasileira, o narrador cresceu internamente até se tornar o número 1.

Paulo Andrade, que continuou íntimo da bola atuando na várzea, usa sua experiência em campo como um trunfo nas transmissões, mas não se resume a tal qualidade. O conhecimento prático lhe dá propriedade ao descrever um lance carregando a bagagem de quem quase virou profissional. No entanto, esse é só mais um elemento em sua composição como comunicador. Não só deu certo como segue funcionando enquanto cresce internamente na nova empresa.

Narrar envolve muitos pontos, desde se a tua voz é legal, o tom que você adota, o estilo, se você vai usar mais ou menos bordão... Eu costumo dizer que eu sou um narrador de contextos, eu gosto de me desafiar a contar histórias. Então, procuro fazer uma narração diferente da outra. Não consigo dizer qual é o principal, mas sem dúvida nenhuma, ter jogado e jogar, faz muita diferença