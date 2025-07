Paris Saint-Germain é revolução ou reforma? Grupo de estudos da Fifa avalia

O jornal L'Equipe amanheceu a sexta-feira de Paris festejando o sucesso do PSG, finalista e favorito a ganhar a Copa do Mundo de Clubes.

Perguntava como será lembrado na história do futebol esta equipe, a segunda francesa a conquistar a Champions League, torneio inventado pelos franceses para combater a arrogância da Inglaterra, onde se proclamava o Wolverhampton campeão do mundo apenas por ter vencido o Honved, da Hungria: "Não são campeões mundiais e vamos criar a Copa dos Campeões da Europa", anunciou o L'Equipe, em 1954.

Para os franceses, o Paris Saint-Germain não representa uma dinastia, apesar de ter disputado quatro das últimas semifinais de Champions League, chegado a duas finais e conquistado uma. Também o Mundial.

Mas listou qualidades incríveis desta equipe de Luis Enrique. Mistura períodos de longas posses de bola, com outras de passes verticais, em direção ao gol, em transições muito rápidas. A capacidade de jogar entre as linhas, com mudanças de posições constantes também foi exaltada.

Esta última característica foi tratada na conferência de imprensa dos analistas do grupo de estudos da Fifa, há dois dias. O diretor do núcleo, o ex-treinador francês Arsene Wenger, teve a companhia do técnico espanhol Roberto Martínez, atualmente na seleção de Portugal, do alemão Jurgen Klinsmann, campeão mundial pela Alemanha, em 1990, do goleiro suíço Pascal Zuberbüler e do ex-volante argentino Esteban Cambiasso.

Quem mais tratou do assunto foi Roberto Martínez, que dirigiu a Bélgica contra o Brasil na Copa do Mundo de 2018: "O Paris Saint-Germain é uma revolução? Não! É novidade? Não! Mas executa todos os conceitos do futebol atual com absoluta precisão".

A maior novidade deste conceito, que provoca em alguns analistas comparações com a Holanda de 1974, são as rotações de posições. O Paris Saint-Germain atua num sistema tático 4-3-3. Simples. Mas a movimentação leva ao ataque um 3-2-5, variação do velho WM criado pelo escocês Herbert Chapman nos anos 1920.

Nuno Mendes faz a saída de jogo com os zagueiros Marquinhos e Beraldo — ou Pacho, suspenso da final. Vitinha faz o pivô defensivo, com um pouco mais de liberdade para João Neves, na linha dos dois médios. À frente, Hakimi alarga o campo pela direita, Kvaratskhelia pela esquerda. Doué, Dembelé e Fabián Ruiz agridem os zagueiros adversários pela faixa central.

Aqui, o segredo é a quantidade de deslocamentos. Quando se pisca, Vitinha vem fazer a saída de três, e Nuno Mendes vira médio. Outras vezes, Fabián Ruiz volta para a saída com os zagueiros, e Nuno Mendes se mete como meia esquerda. O resultado é que raras vezes se vê um time com tantas mudanças de posição e confusões para as defesas rivais. Também tantas opções para passes entre linhas, atrás dos volantes, à frente dos zagueiros, numa zona morta em que ao receber livre a chance de o atacante criar jogada de gol passa a ser imensa.

"Por vezes, eles têm opção de quatro jogadores para exercer o papel de número 9", detalha Roberto Martínez. Isto significa: Dembelé, Doué, Fabián Ruiz e até o lateral Hakimi. Quando Doué vira centroavante, Dembelé pode ocupar até a ponta direita, por momentos.

O grupo de estudos conduzido por Arsene Wenger não julga revolução. Chama-se mesmo de precisão, perfeição. "Tudo muda se perdermos para o Chelsea", alerta Luis Enrique. Aí, sim, o resultado vai parecer revolucionário.