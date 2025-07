Palmeiras vence Desportivo Brasil e mantém liderança do grupo no Paulista sub-17

Neste sábado, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-17, o Palmeiras duelou com o Desportivo Brasil no CT do adversário, em Porto Feliz, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lucas Gabriel e João Paulo.

Com o resultado positivo, o Verdão alcançou sete pontos e, assim, se manteve na liderança do Grupo 24. Até aqui, são 12 triunfos e um empate, com 56 gols anotados e apenas seis sofridos.

A próxima partida do sub-17 do Palmeiras no torneio será novamente contra o Desportivo Brasil. O jogo acontece no próximo dia 2 de agosto, às 11h (de Brasília), na Academia de Futebol 2. Já na próxima terça-feira (15), o Verdão encara o Botafogo, às 16h, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Primeira fase

12/04: ECUS 0 x 1 Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gol: Juan Francisco

19/04: Palmeiras 12 x 0 Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Eduardo (duas vezes), Thauan (três vezes), Bernardo (três vezes), Raphael (duas vezes), Lucas Gabriel e João Torres

26/04: Flamengo-SP 0 x 1 Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gol: Eduardo

10/05: Palmeiras 10 x 0 União Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Murilo Felpa (duas vezes), João Paulo (duas vezes), William Lopes (duas vezes), Raphael, João Torres, Eden e Wesley

17/05: União Suzano 1 x 3 Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Icaro (duas vezes) e Bernardo

24/05: Palmeiras 7 x 1 ECUS - Academia de Futebol 2



Gols: Isaac Nicolas, Luis Pacheco, Ruan Yago, Bernardo, Diego e Juan Francisco (duas vezes)

31/05: Atlético Mogi 0 x 2 Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Lucas Gabriel e Juan Gabriel

07/06: Palmeiras 1 x 0 Flamengo-SP - Academia de Futebol 2



Gol: Luis Pacheco

14/06: União Mogi 1 x 4 Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira



Gols: Juan Francisco, Ruan Yago, Eduardo e Juan Gabriel

21/06: Palmeiras 1 x 0 União Suzano - Academia de Futebol 2



Gol: Kaique Gabriel

Segunda fase

28/06: Barretos 2 x 2 Palmeiras - Antônio Gomes



Gols: Wesley e João Torres

05/07: Palmeiras 10 x 1 Pinda - Arena Barueri



Gols: Bernardo (quatro vezes), Kaique (três vezes), Vinicius (duas vezes), Lucas Quitzau

12/07: Desportivo Brasil 0 x 2 Palmeiras - CT Desportivo Brasil



Gols: Lucas Gabriel e João Paulo

02/08 - 11h: Palmeiras x Desportivo Brasil - Academia de Futebol 2

09/08 - 11h: Pinda x Palmeiras - José Ely de Miranda

16/08 - 11h: Palmeiras x Barretos - Academia de Futebol 2