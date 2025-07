Palmeiras reencontrará torcida no Allianz e busca primeira vitória em casa no Brasileiro

O Palmeiras voltará a atuar no Allianz Parque sob apoio de seus torcedores depois de mais de um mês. Nesse período, o clube sentiu o carinho da torcida, que compareceu em peso nos Estados Unidos para acompanhar a equipe na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A última partida da equipe em casa foi no dia 25 de maio.

Na oportunidade, o Verdão perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, pela décima rodada do Brasileirão. Depois disso, o time comandado por Abel Ferreira teve apenas mais um jogo, contra o Cruzeiro, em que acabou derrotado, antes da ida para o Mundial.

O Palmeiras ainda busca sua primeira vitória no Allianz Parque no Brasileirão. Em três jogos no local, são duas derrotas (Bahia e Flamengo) e um empate (Botafogo). Os únicos triunfos da equipe como mandante foram na Arena Barueri, quando a equipe bateu Corinthians e São Paulo.

Nos Estados Unidos, a torcida lá presente fez festa em locais como Times Square, em Nova Iorque, Ocean Drive, em Miami, e em frente ao Museu de Arte da Filadélfia, onde está localizada a estátua de Rocky Balboa. Enquanto isso, os que permaneceram em São Paulo seguiram com a festa na Palestre Itália, Caraíbas e arredores do Allianz Parque.

O Palmeiras recebe o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em seu primeiro compromisso após o retorno dos Estados Unidos. O Verdão voltou após a eliminação para o Chelsea, nas quartas de final, e se reapresentou nesta sexta-feira, na Academia de Futebol de olho no compromisso.

A equipe alviverde tem 22 pontos e ocupa a quarta posição na tabela.