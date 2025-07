Palmeiras realiza jogo treino e avança em preparação para pegar o Mirassol

Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras avançou em sua preparação para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Após ativação e aquecimento, as atividades foram separadas da seguinte forma: em um campo, um time construía e infiltrava enquanto o outro marcava e balançava a linha defensiva.

Já em outro gramado, uma equipe aprimorava posições e movimentações. Na sequência, foi realizado um nove contra nove em espaço reduzido.

Assim como na última sexta, o recém contratado Sosa participou do treinamento de forma integral e a atividade foi completa pelo atacante Riquelme Fillipi e o lateral esquerdo Arthur, ambos do sub-20.

Isso porque Abel Ferreira tem quatro baixas: os laterais Agustín Giay e Piquerez, o zagueiro Murilo e o meio-campista Mauricio.

O Palmeiras é, atualmente, o quarto colocado do Brasileirão. O Alviverde entrará em campo com duas rodadas a menos que a maioria dos clubes. Isso porque teve um jogo adiado antes do Mundial e o da rodada deste fim de semana foi postergado pelo CBF.