Palmeiras investe em reforços para o ataque, mas segue com dúvidas sobre titularidade no setor

O setor que o Palmeiras mais reforçou nesta temporada foi o ataque, investindo mais de R$ 400 milhões entre quatro jogadores: Paulinho, Vitor Roque, Facundo Torres e, mais recentemente, Ramón Sosa. Mas, os problemas do setor, até o momento, ainda não estão 100% resolvidos e Abel Ferreira segue com dúvidas sobre os seus titulares na posição.

Paulinho está fora

Paulinho é uma carta fora do baralho para o treinador. O camisa 10 do Verdão passará por uma cirurgia na canela direita na próxima semana e desfalcará o time pelo restante da temporada. Ele chegou no fim do ano passado, mas só estreou em abril, já que se recuperava de uma outra cirurgia no mesmo local para correção de lesão sofrida no último ano.

O atleta vinha apresentando bom desempenho e foi o artilheiro do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, mesmo sem ser titular. Ele marcou dois gols e deu uma assistência. Sua aparição precisou ser dosada já que ele vinha sentindo dores no local da cirurgia, que, de primeira, não foi resolvida completamente.

As opções de Abel Ferreira

Facundo Torres, por sua vez, chegou ao Verdão no início da temporada. O uruguaio tem preferência por atuar na ponta direita, mas enquanto tinha Estêvão no elenco, atuava improvisado na esquerda. Assim, com a saída da joia da base, ele poderia, finalmente, atuar em seu setor favorito, concorrendo com Felipe Anderson e Ramón Sosa. Este último chegou ao clube nesta janela de transferências e está se adaptando ao ambiente.

Entre todas as contratações, a de maior valor foi Vitor Roque, que foi comprado do Barcelona por R$ 154 milhões. O atleta chegou em fevereiro e assumiu a camisa 9, setor que tinha grande carência. Ele chegou sob altas expectativas de que poderia seria o goleador da equipe. Mas, após quase cinco meses, ainda não se firmou efetivamente e vê a disputa acirrada com Flaco López.

O Palmeiras ainda tem outras opções para o ataque, como Luighi, Thalys e Bruno Rodrigues. Luighi pode atuar na ponta esquerda ou como um camisa 9. Thalys, também recém-promovido da base, também uma opção como centroavante. Além deles, Bruno Rodrigues, camisa 11 do clube, voltará a ser opção em breve após mais de um ano longe dos gramados.

Abel Ferreira tem mais quatro dias para definir sua escalação e montar seu ataque sem Estêvão. O Palmeiras entra em campo na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.