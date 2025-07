Palmeiras é superado pelo Ituano e perde vantagem na liderança do Paulista sub-20

Na tarde deste sábado, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista sub-20, o Palmeiras visitou o Ituano no CT Dr. Novelli Júnior, foi superado por 2 a 0 e perdeu vantagem na liderança da competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Com o revés, o Palmeiras permaneceu com 25 pontos, ainda na primeira colocação do Grupo 2, mas perdeu sua vantagem de somados em relação ao Red Bull Bragantino, que agora também tem 25 e só fica atrás por critérios de desempate. Do outro lado, ao vencer, o Ituano alcançou 24 unidades, na quarta posição da tabela.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 15h, o Ituano visita o Sertãozinho, pelo Paulistão.

Escalação utilizada pelo Palmeiras

Alex; Rodrigo, Thiago, João Paulo e Rikelme; Davi Góes, Coutinho e Luis Arthur; Sorriso, Haruki e Kidani



Técnico: Gilmey Aymberê