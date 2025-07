Palmeiras sofre com 'efeito Mundial' e enche DM antes de reestreia

O Palmeiras iniciou, ontem, sua preparação para a "reestreia" na temporada, e o técnico Abel Ferreira já coleciona dores de cabeça. Após lutar para ir "zerado" para o Mundial de Clubes, o Alviverde vê o Departamento Médico novamente cheio.

O que aconteceu

O Palmeiras voltou dos Estados Unidos com dois lesionados: o zagueiro Murilo, com um problema na coxa esquerda, e o lateral Giay, com uma entorse no joelho direito.

Além disso, Maurício passou por um procedimento no ombro direito, e Piquerez, por cirurgia dentária. O lateral não foi a campo na atividade de ontem — assim como o zagueiro Murilo. Os demais realizaram trabalhos à parte.

Abel Ferreira também não pode contar com Paulinho, que passará por nova cirurgia na perna direita. O camisa 10 não atuará mais em 2025. Vale lembrar que o clube se despediu de Estêvão, que foi para o Chelsea.

O DM alviverde ainda conta com Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação após duas cirurgias, e o meio-campista Figueiredo. A dupla não viajou com a delegação para os Estados Unidos para tratar das respectivas lesões.

Mais problemas?

Além das lesões, alguns nomes do clube paulista circulam pelo mercado da bola, tanto nacional quanto internacional.

Mayke despertou o interesse do Santos, mas o Palmeiras tenta segurar o atleta e oferecer uma renovação até o fim do ano que vem.

Richard Ríos é especulado em diversos clubes europeus, como Roma, Inter de Milão, Atlético de Madri, Crystal Palace, Nottingham Forest e Tottenham. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Roma prepara uma oferta de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 192 milhões) pelo meia.

Já Allan, promovido ao time profissional este ano, chamou a atenção após boas exibições no Mundial de Clubes. O Palmeiras se antecipou e renovou com a Cria da Academia antes mesmo da competição global.

Por outro lado, o Palmeiras já anunciou seu primeiro reforço desta janela, o atacante paraguaio Ramón Sosa. Caso seja inscrito no BID a tempo, ele poderá atuar contra o Mirassol.

Calendário do Palmeiras

16/07, às 19h - Palmeiras x Mirassol (Brasileirão)

20/07, às 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG (Brasileirão)

23/07, às 19h - Fluminense x Palmeiras (Brasileirão)

26/07, às 21h - Palmeiras x Grêmio (Brasileirão)

30/07, às 21h30 - Corinthians x Palmeiras (8ªs Copa do Brasil)

03/08, às 20h30 - Vitória x Palmeiras (Brasileirão)

07/08, às 21h30 - Palmeiras x Corinthians (8ªs Copa do Brasil)

09/08 - Palmeiras x Ceará (Brasileirão)*

14/08, às 21h30 - Universitario (PER) x Palmeiras (8ªs da Libertadores)

16/08 - Botafogo x Palmeiras (Brasileirão)*

21/08, às 21h30 - Palmeiras x Universitario (PER) (8ªs da Libertadores)

23/08 - Palmeiras x Sport (Brasileirão)*

27/08 - data-base das quartas de final da Copa do Brasil

30/08 - Corinthians x Palmeiras (Brasileirão)*

*data e horário ainda não confirmados pela CBF