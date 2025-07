Palmeiras abre venda de ingressos para jogo contra o Mirassol

O Palmeiras abriu, neste sábado, a venda de ingressos para o duelo contra o Mirassol, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (16), e as entradas estão sendo comercializadas a preços populares, com valores a partir de R$ 40. A partida marca o retorno do Verdão após a disputa do Mundial de Clubes.

A venda se iniciou exclusivamente para sócios Avanti a partir deste sábado (12), às 12h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A comercialização dos ingressos para associados do clube e donos de cadeiras cativas acontecerá até terça-feira (15), às 18h.

Os sócios do Palmeiras terão descontos especiais em seus planos e prioridade na compra de ingressos online até segunda-feira, às 10h. Depois deste período, os ingressos serão liberados para compra pelo público geral. Para os sócios Avanti, a compra será organizada de acordo com a nota de cada associado, que varia de zero a cinco estrelas.

Para os sócios Avanti do plano Diamante, por exemplo, a entrada é gratuita. Portanto, os preços variam de R$ 0 (mais barato) a R$ 120 (mais caro). O Palmeiras é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, dois atrás do líder Flamengo.

Veja os preços dos ingressos para torcedores que não fazem parte do Programa Avanti:

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$80,00 [inteira] e R$40,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]



Superior Sul: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]



Superior Leste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]