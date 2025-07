Onde vai passar Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Flamengo e São Paulo duelam na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para o Rio Grande do Sul e Bahia) e Premiere (pay-per-view)

Flamengo lidera o Brasileirão e quer manter o ritmo. Na última rodada, goleou o Fortaleza por 5 a 0 e seguiu no topo da tabela.

Virada de chave após o Mundial. O Rubro-Negro venceu o Chelsea por 3 a 1 na fase de grupos, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique, com um revés por 4 a 2.

São Paulo busca reação após mudança na comissão técnica. O time não jogava desde 12 de junho, quando perdeu para o Vasco por 3 a 1.

Com Crespo no banco, Tricolor tenta sair da má fase. A equipe somou quatro derrotas nos últimos cinco jogos no Brasileirão.

Flamengo x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025