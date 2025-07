Novorizontino reage, vence o América-MG e segue firme no G-4 da Série B

O Novorizontino reafirmou sua consistência na luta pelo acesso ao derrotar o América-MG por 3 a 1, de virada, neste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Em uma partida com momentos de intensidade e equilíbrio em Novo Horizonte (SP), a equipe paulista demonstrou maturidade para reagir no momento certo e manter-se no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o Novorizontino na terceira colocação, agora com 30 pontos, consolidado entre os favoritos ao acesso. Já o América-MG, que amarga a segunda derrota consecutiva, estaciona nos 20 e começa a ver a distância para o grupo de cima aumentar, na metade inferior da tabela.

Além do resultado importante, a partida marcou a estreia da camisa comemorativa número 3 do Novorizontino, em homenagem aos 15 anos de fundação do clube. Um detalhe simbólico, mas que refletiu a atmosfera de celebração impulsionada pela vitória.

A partida começou com boa postura das duas equipes, que alternaram momentos de controle. O América-MG saiu na frente após bola parada, em cabeçada precisa de Cauan Barros, mas o time da casa respondeu ainda no primeiro tempo com um pênalti bem cobrado por Matheus Frizzo. A igualdade refletia bem o equilíbrio da etapa inicial, mas deixava em aberto um segundo tempo promissor.

O América teve a grande chance de retomar a vantagem logo no início da segunda etapa, mas desperdiçou com Willian Bigode, que perdeu um gol inacreditável sem goleiro. A falha custou caro. O Novorizontino cresceu no jogo, impôs seu ritmo e chegou à virada com Pablo Dyego, após revisão do VAR que confirmou o gol anulado em campo.

O América-MG ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas esbarrou na falta de criatividade e no bom posicionamento defensivo do adversário. Mais uma vez, o time mineiro falhou em transformar volume em efetividade, algo que tem se repetido ao longo da campanha.

No fim, o Novorizontino ainda fez mais um para fechar a conta. Aos 46, Matheus Frizzo cobrou escanteio e viu a bola ficar viva dentro da área. Após bate e rebate, César Martins ficou com a dobra e decretou o triunfo do time paulista.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Remo na quinta-feira, às 21h35, no Mangueirão, em Belém (PA). No domingo, às 18h35, o América volta a campo diante da Chapecoense, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 3 X 1 AMÉRICA-MG

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon (Mayk) e Matheus Frizzo (Luís Oyama); Léo Natel (Pablo Dyego), Bruno José (Airton Moisés) e Robson (Willian Farias). Técnico: Umberto Louzer.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Júlio, Ricardo Silva e Lucão; Mariano (Jhosefer), Barros (Elizari), Miquéias (Breno) e Marlon; Miguelito (Felipe Amaral), Willian Bigode e Stênio (Figueiredo). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Cauan Barros, aos 34, e Matheus Frizzo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Pablo Dyego, aos 25, e César Martins, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cauan Barros, Elizari e Júlio (América-MG).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 20.270,00.

PÚBLICO - 1.413 torcedores.

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).