Novorizontino bate América-MG de virada e se mantém invicto como mandante na Série B

Neste sábado, em confronto válido pela 16ª rodada da Série B, o Novorizontino recebeu o América-MG no Jorjão, venceu por 3 a 1 e se manteve invicto como mandante. Matheus Frizzo, Pablo Dyego e César Henrique balançaram as redes para a equipe paulista, enquanto Cauan Barros descontou para os mineiros.

Com o triunfo, o Novorizontino chegou aos 30 pontos, na terceira colocação da tabela, e se manteve invicto em casa (seis vitórias e três empates). Do outro lado, com a derrota, o América-MG permaneceu com 20 somados, na 12ª posição.

O Novorizontino volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando visita o Remo, no Mangueirão. No domingo, às 18h30, o América-MG recebe a Chapecoense, na Arena Independência. Ambos os duelos serão válidos pela 17ª rodada.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o América-MG abriu o placar. Em uma cobrança de falta bem executada por Miguelito, a bola foi alçada com precisão na grande área. Sem precisar saltar, Cauan Barros testou com firmeza no canto esquerdo do goleiro.

Já aos 44 minutos da etapa inicial, veio a resposta do Novorizontino. Matheus Frizzo deixou tudo igual. O meio-campista cobrou com firmeza, mandando a bola no centro do gol, sem chances de defesa para Matheus Mendes.

No segundo tempo, aos 26 minutos, veio a virada do Novorizontino. Rodrigo Soares iniciou a jogada com um drible e um chute forte que desviou em Cauan Santos. Robson aproveitou a sobra e cruzou rasteiro para a área. A bola chegou até Pablo Dyego, que finalizou para o gol.

E aos 46 minutos do segundo tempo, o Novorizontino fez o terceiro. Após escanteio cobrado por Matheus Frizzo, a bola atravessou toda a área. Rodrigo Soares escorou de cabeça para o centro, e o goleiro Matheus Mendes se atrapalhou ao tentar interceptar. A bola sobrou para César Martins, que chutou; ela ainda tocou na trave antes de entrar.