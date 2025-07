Neymar compra réplica de Batmóvel por R$ 8,3 milhões

O meia-atacante do Santos, Neymar, comprou, pelo valor estimado de US$ 1,5 milhão (R$ 8,3 milhões), a réplica de um Batmóvel que ficou exposto durante meses no Dream Car Museum de São Roque. O veículo pertencia a um empresário que cedeu temporariamente o modelo, ocupando a ilha central do acervo.

Equipada com motor V8 de aproximadamente 500 cv de potência, a réplica fiel do Batmóvel foi construída pelo designer Adhemar Cabral e levou nada menos que três anos para ser concluída. O automóvel foi usado na trilogia Batman Begins (2005), Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), todos estrelados por Christian Bale. Nos filmes, o veículo era chamado de "Tumbler".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dream Car Museum | Arena Dream Car | Dream Mall | Dream Park (@dreamcarsaoroque)

O Batmóvel, porém, não pode rodar nas ruas por falta de emplacamento e homologação. Isso significa que Neymar só estaria liberado para utilizar o veículo em propriedades particulares.

O próximo compromisso oficial do Santos de Neymar será na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.