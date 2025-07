Na volta de Crespo, São Paulo terá Oscar titular e trio fora contra o Flamengo; veja escalações

O São Paulo está escalado por Hernán Crespo para a partida contra o Flamengo, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico reestreia no comando da equipe paulista e já conta com desfalques importantes.

Com dores no quadril, Lucas Ferreira ficou na capital paulista. Lucas cumpre um cronograma individualizado antes de voltar a ser relacionado. Luciano, por sua vez, está suspenso. Em compensação, Oscar está de volta após desfalcar o clube nos últimos três compromissos.

Assim, Crespo escalou o São Paulo com: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar e André Silva.

?? O Tricolor está escalado! ?? Flamengo x São Paulo

?? Maracanã

? Rio de Janeiro

? 16h30

? Brasileirão ? Globo e Premiere

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/omZRVJ0n1N ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 12, 2025

Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) completam a lista de desfalques.

Do outro lado, o Flamengo volta da Copa do Mundo de Clubes da Fifa com duas perdas importantes. Gerson foi vendido ao Zenit, da Rússia, e Pulgar está fora devido a uma fratura no pé direito.

Assim, o técnico Filipe Luís montou o Rubro-Negro com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! A escalação do Mengão tá on! ?? Esses são os 1??1?? iniciais do Mengão escalados pelo técnico Filipe Luís para enfrentar o São Paulo, pelo @brasileirao! VAAAAAAI PRA CIMA DELES, MENGOOOOOOO!#StartingXI #FLAxSAO pic.twitter.com/WSxQlGkE0s ? Flamengo (@Flamengo) July 12, 2025

A bola rola no gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 16h30 (de Brasília). O São Paulo está em 14º lugar do Brasileirão, com 12 pontos. O Flamengo está em primeiro, com 24.