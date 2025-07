Na estreia de Davide Ancelotti, Botafogo vence o Vasco pelo Brasileirão

O Botafogo derrotou por 2 a 0 o Vasco, neste sábado, em Brasília. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 21 pontos e encostaram nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Já os cruzmaltinos seguem com 13, na parte de baixo da tabela.

Os gols da vitória do Botafogo aconteceram no segundo tempo, com Arthur Cabral e Nathan.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira, contra o Independiente del Valle-EQU, em Quito, pela Sul-Americana. Já o Botafogo encara o Vitória, na quarta-feira, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo - O clássico começou movimentado. O Botafogo assustou no primeiro minuto quando Savarino cobrou falta na área e viu a bola passar por todo mundo, saindo perto do gol. O Vasco respondeu em seguida. Coutinho arriscou da entrada da área e obrigou John a boa defesa.

O Vasco tinha mais posse de bola, mas quem criou boa chance de marcar foi o Botafogo. Arthur Cabral recebeu passe na área e finalizou para grande defesa de Léo Jardim. Depois, Kaio Fernando aproveitou cruzamento e cabeceou em cima do goleiro cruzmaltino.

Após os lances, o Botafogo passou a ter mais a bola. Os alvinegros de pênalti após João Victor colocar a mão na bola. O árbitro chegou a ir ao VAR, mas o lance foi anulado por falta de Artur.

Na parte final, o Vasco conseguiu equilibrar as ações. Com isso, o clássico ficou concentrado entre as intermediárias. Assim, o placar seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e abriu o placar aos dois minutos. Montoro chutou, Léo Jardim deu rebote e Arthur Cabral mandou para a rede.

O Vasco passou a buscar mais o ataque em busca do empate. No entanto, o Botafogo quase ampliou o placar com Vitinho. O lateral aproveitou cruzamento, mas mandou pela linha de fundo. Já os cruzmaltinos responderam em chute de Rayan, que parou em John.

Os vascaínos seguiram em busca do empate, mas acabaram dando espaço para o Botafogo. Os alvinegros aproveitaram para fazerem o segundo gol, aos 33 minutos, Em avanço rápido, Nathan recebeu passe na área e só empurrou para a rede.

O novo revés foi sentido pelo Vasco. Tanto que o Botafogo quase ampliou aos 36 minutos. Em mais um contra-ataque, Correa parou em grande defesa de Léo Jardim.

Nos minutos finais, o Vasco ainda tentou diminuir o prejuízo, mas esbarrou nos próprios erros. Já o Botafogo passou a administrar o resultado para sair de campo com a vitória em Brasília.

FICHA TÉCNICA

VASCO-RJ 0 X 2 BOTAFOGO-RJ

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 12 de julho de 2025 (Sábado)

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Lucas Freitas e Garré (Vasco); Alexander Barboza e Montoro (Botafogo)

GOLS

BOTAFOGO: Arthur Cabral, aos 2min do segundo tempo; Nathan, aos 33min do segundo tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Nuno Moreira (Garré), Rayan (David) e Pablo Vegetti (GB)

Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Fernando e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Montoro (Allan) e Savarino (Correa); Artur (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral (Nathan)

Técnico: Davide Ancelotti