Médico do Corinthians detalha processo de recuperação de Yuri Alberto e fala sobre retorno

Desfalque no Corinthians desde o mês de maio, por conta de uma lesão na coluna, Yuri Alberto já iniciou a transição física e está próximo de voltar aos gramados. André Jorge, médico do Timão, falou sobre o processo de recuperação do atacante e deu uma previsão sobre o retorno.

"O Yuri teve uma lesão na coluna vertebral no dia 24 de maio. Uma fratura da vértebra L1. Ele vem evoluindo super bem desde então, com tratamentos do departamento médico e fisioterapia, aliados a novas tecnologias e aparelhos que agregam tecnologias mais avançadas para acelerar a cicatrização dele. A própria formação física dele também colabora com a evolução dele. O comprometimento profissional dele, que é ímpar, também ajudou bastante. Ele está em uma recuperação muito satisfatória, além daquilo que a gente imaginava", disse o médico André Jorge, em entrevista à Corinthians TV.

O atacante foi diagnosticado com uma fratura no processo transverso de L1 à direita após o jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

Inicialmente, após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador. Entretanto, o jogador continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde foi constatada a fratura óssea.

Desde então, o atacante desfalcou o Timão nas últimas três partidas antes da pausa para o Mundial de Clubes. Durante as férias, Yuri Alberto deu sequência ao tratamento da lesão. Quase diariamente, o atleta registrou uma rotina intensa de treinamentos físicos nas redes sociais. Neste período, ele foi auxiliado pelo fisiologista e fisioterapeuta Gustavo Jorge.

Mesmo assim, o atacante não vai estar disponível para a retomada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo neste domingo, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

O Timão é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados. Por outro lado, o Massa Bruta ocupa a 3ª posição, com 23 pontos.

"Ele está completando 50 dias de lesão. Agora, ele está no processo de transição, junto com a preparação física. Ainda não vai ser nesse domingo que o Yuri vai estar com a gente jogando, mas muito em breve, com certeza, vai estar nos ajudando no restante do campeonato", completou o Dr. André Jorge.

Em 35 jogos disputados, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 13 gols marcados, além de uma assistência. No Brasileirão, o atacante tem cinco bolas na rede e um passe para gol, em dez partidas.