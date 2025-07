Málaga aborta projeto de sediar Copa do Mundo de 2030

Neste sábado, o prefeito de Málaga, Francisco de la Torre, anunciou que a cidade não será mais candidata a sediar partidas da Copa do Mundo de 2030.

A decisão foi tomada diante de obstáculos considerados intransponíveis no curto prazo. A cidade precisaria construir um novo estádio ou reformar o atual, La Rosaleda, que conta com apenas 30 mil lugares ? abaixo da exigência mínima da FIFA, de 45 mil assentos.

O projeto de modernização ainda enfrentou resistência entre os torcedores, que se opuseram à ideia de ver o clube local longe de casa durante as obras.

"A decisão mais responsável é não participarmos na candidatura. Entre o Mundial e o clube, escolhemos o clube", disse Francisco de la Torre.

Com a saída de Málaga, ganham força as candidaturas de Vigo e Valência, que seguem no radar para integrar a lista de sedes do torneio.

As partidas inaugurais da Copa do Mundo de 2030 serão disputadas em estádios na Argentina, Uruguai e Paraguai. Em seguida, as três seleções sul-americanas e seus adversários vão viajar até Marrocos, Portugal e Espanha para jogar o restante do Mundial.