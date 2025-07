Luiz Araújo lamenta erro no Mundial e diz: 'Tentando dar o meu melhor'

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o São Paulo, Luiz Araújo lembrou erro na queda do rubro-negro para o Bayern de Munique no Mundial e falou sobre estar sempre "tentando seu melhor".

O que aconteceu

O atacante revelou que ainda sente a desclassificação no torneio internacional. Na ocasião, o Flamengo foi derrotado por 4 a 2 pela equipe da Alemanha.

Claro que a gente fica sentido de ser desclassificado do Mundial. Infelizmente errei no quarto gol, mas isso faz parte. Estou tentando sempre dar o meu melhor com essa camisa. Luiz Araújo, à TV Globo

Luiz Araújo marcou um dos gols na vitória sobre o São Paulo na volta do Brasileirão, mas não comemorou o tento. O atacante falou sobre ter muito respeito com a camisa Tricolor, por ter sido revelado pela equipe paulista.

Eu não comemorei em respeito ao São Paulo, clube que me formou. Tem um carinho muito grande, então sempre que eu fazer gol contra o São Paulo não vou comemorar porque foi o time que me revelou para o futebol.

O atleta ainda falou sobre viver sua temporada com mais gols da carreira e busca por evoluir com a camisa rubro-negra: "Muito feliz com o momento que eu vivo com a camisa do Flamengo. Eu vice-artilheiro da equipe, a temporada mais artilheira, tenho nove gols e a temporada só está na metade. Então, tenho certeza que eu tenho muito a evoluir, muito a ajudar no Flamengo".