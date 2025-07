Luiz Araújo comenta falha em eliminação do Flamengo no Mundial: "Só erra quem está no campo"

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A partida foi a primeira do Rubro-Negro após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Luiz Araújo foi o destaque da equipe carioca no triunfo. Ele abriu o placar e contribuiu para o gol de Wallace Yan. Após a partida, o atacante comentou a falha na partida que resultou na eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes.

"Claro que a gente fica sentido de ser desclassificado no Mundial. Fiquei triste por ter errado no quarto gol. Mas só quem erra é quem está dentro do campo", afirmou em entrevista à Globo.

Luiz Araújo também destacou que não comemorou o gol marcado por respeito ao São Paulo, clube em que se formou.

"Não comemorei o gol porque foi contra o São Paulo, o clube que me revelou. Nunca vou comemorar um gol contra eles", declarou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Santos, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.