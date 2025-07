LeBron 'passa o bastão' para Doncic e cogita saída dos Lakers, diz jornal

Imagem: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

A trajetória de Lebron James em Los Angeles pode estar caminhando para o fim. Depois de seis temporadas nos Lakers, o astro da NBA vê o armador esloveno Luka Dončić assumir protagonismo e pode deixar a franquia, segundo a imprensa americana.

O que aconteceu

Aos 40 anos, LeBron começa a ver com bons olhos uma mudança de franquia na liga, uma vez que não é mais 'franchise player', ou seja, o principal destaque do time.

Os Lakers veem Dončić como o principal nome do projeto pelos próximos anos, até mesmo pela idade de Lebron, que caminha para o final da carreira.

LeBron ativou a cláusula de contrato e receberá 52,6 milhões de dólares - R$292 milhões - na próxima temporada, mas praticamente descartou encerrar a carreira em Los Angeles.

James era consultado até sobre contratações dos Lakers, demonstrando seu papel de liderança e grande estrela da franquia.

O 'King' não escondeu sua insatisfação pela saída do pivô Anthony Davis, trocado justamente para possibilitar a chegada de Dončić.

De acordo com o ESPN americana, Lakers e LeBron preparam uma 'última dança', nos moldes da temporada de despedida de Kobe Bryant, em 2016.

Franquias como o Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks e New York Knicks monitoram a situação com a esperança de contar com LeBron nos últimos anos de carreira.