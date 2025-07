Katie Taylor derrota Amanda Serrano pela terceira vez e mantém título unificado

A boxeadora irlandesa Katie Taylor venceu a norte-americana Amanda Serrano, por pontos, após dez assaltos, em decisão majoritária dos jurados, nesta sexta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York. Dois jurados apontaram 97 a 93 para a europeia e um terceiro viu empate em 95 pontos.

Com isso, Taylor venceu as três lutas que teve contra Serrano e manteve o título unificado dos pesos meio-médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe (CMB), Organização Mundial de Boxe (OMB), Federação Internacional de Boxe (FIB) e Associação Mundial de Boxe (AMB).

A luta frustrou o público que esperava a mesma pancadaria dos dois combates anteriores de 2022 e do ano passado. Katie Taylor veio com a intenção de não dar oportunidade para Amanda Serrano encurtar a distância.

Foram poucos os momentos de maior agressividade. Taylor acertou boas sequências no terceiro, sexto e oitavo assaltos, enquanto Serrano buscou durante todo o tempo um golpe definidor. Chegou a acertar bons golpes, mas que não chegaram a abalar a irlandesa

OUTRAS LUTAS

O tradicional ginásio do Madison Square Garden foi palco de uma noite histórica para o boxe feminino. Um evento com oito lutas nas quais 17 títulos mundiais estiveram em jogo, o que garantiu um lugar no Guinness Book, o livro dos recordes.

A indiscutível rainha superpena Alycia Baumgardner (16 vitórias e 1 derrota) defendeu com êxito seus quatro títulos e acabou com a invencibilidade da espanhola Jennifer Miranda (12-1). Em outra luta de unificação, na divisão peso galo, Cherneka Johnson (18-2) superou a veterana Shurretta Metcalf (14-5-1).

Nas outras cinco disputas de títulos mundiais, serão disputados em duas lutas preliminares. A americana Shadisa Green (16-1) superou a inglesa Savannah Marshall (13-2) e ficou com os cinturões supermédios da FIB e da OMB, enquanto Ellie Scotney (11-0) bateu Yamileth Mercado (24-4) para ganhar os cinturões supergalo da FIB, OMB e CMB.