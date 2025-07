Jones, McGregor? Dana White revela seu 'main event' dos sonhos na Casa Branca

Faltando um ano para a realização do recém-anunciado evento do UFC na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, a alta cúpula da principal organização de MMA do mundo já trabalha para tirar do papel a edição especial, que celebrará o 250º aniversário da Independência do país norte-americano. E o presidente do Ultimate, Dana White, possui planos ambiciosos para o card comemorativo.

Mesmo ciente do desafio de promover tal evento, principalmente pela questão da logística e dos protocolos de segurança do local, o dirigente máximo do UFC promete entregar aos fãs uma experiência única. E para fazer história, Dana não esconde qual seria a atração principal de sua preferência para liderar o card do UFC Casa Branca, como vem sendo chamada a edição especial.

"Ele (Jon Jones) voltou ao programa (antidoping). Ah sim (oficialmente). O 'main event' dos sonhos neste momento seria (Tom) Aspinall vs (Jon) Jones (na Casa Branca). Em qualquer 'main event'. Vamos ver", declarou White, ao podcast 'Full Send'.

Paciência na escolha do card

Para além da luta principal, a escolha de todos os combates que farão parte do card do UFC Casa Branca ainda é tratada com cautela pela direção da liga. Isso porque, para promover um evento histórico, Dana White pretende aguardar os desdobramentos esportivos envolvendo os principais astros da companhia nos próximos meses.

"Todo mundo quer lutar nesse card. Literalmente todo mundo. Todo mundo! Eis a questão, nós estamos a um ano (do evento), então todo o panorama do UFC vai mudar ao longo do próximo ano. Vamos ver onde estaremos. Nós, com certeza, vamos fazer o card mais incrível de todos os tempos. Vai ser tipo um card pay-per-view excepcional", prometeu o presidente do UFC.

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do Ultimate, Jon Jones anunciou recentemente sua aposentadoria do MMA. Porém, logo após a declaração do presidente dos EUA Donald Trump, citando seu projeto de promover um evento do UFC na Casa Branca em 2026, 'Bones' se colocou à disposição para integrar o card especial. Outra superestrela da companhia que veio a público se oferecer para lutar no show foi o irlandês Conor McGregor, que não compete desde julho de 2021.

