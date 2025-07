Jogo do Flamengo hoje (12) pelo Brasileirão: veja horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o São Paulo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para o Rio Grande do Sul e Bahia) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo lidera o Brasileirão e entra em campo buscando manter-se no topo da tabela. O Rubro-Negro goleou o Fortaleza por 5 a 0 em sua última partida pela competição.

Os cariocas tentam retomar o foco após o Mundial. A equipe de Filipe Luís venceu o Chelsea por 3 a 1 na fase de grupos, mas foi eliminada nas oitavas pelo Bayern de Munique, com derrota por 4 a 2.

São Paulo busca reação com Hernán Crespo. Com o novo treinador, o Tricolor tenta iniciar uma recuperação na temporada.

Flamengo x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025