Internacional e Vitória jogam no Beira-Rio em confronto direto contra a zona de rebaixamento

Internacional e Vitória se enfrentam neste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno de ambos à competição após a pausa para o Mundial de Clubes e coloca frente a frente dois times pressionados pelos maus resultados e pela proximidade do Z-4.

O Inter vive um momento delicado. Sem vencer há seis jogos no Brasileirão, o time colorado ocupa a 17ª colocação, com 11 pontos, e tenta reencontrar o caminho das vitórias diante da torcida. A última vez que venceu foi no dia 26 de abril, diante do Juventude, por 3 a 1.

Apesar da sequência negativa, o técnico Roger Machado terá reforços importantes: o goleiro Rochet, os zagueiros Mercado e Victor Gabriel e o meia Carbonero foram liberados e estão à disposição.

A única novidade no elenco é o lateral-direito paraguaio Alan Benítez. Por outro lado, o volante Fernando rompeu o ligamento cruzado posterior e está fora da temporada. O lateral-esquerdo Bernabei, com dores, é dúvida.

O momento é de urgência para o Inter. O próprio Roger Machado reconheceu a necessidade de concentrar forças no Brasileiro: "Temos quatro jogos antes das copas, e, se pontuarmos bem, recolocamos o time no trilho. A urgência agora é o Brasileirão." A declaração reforça o peso do confronto para o time gaúcho, que vê a chance de reagir diante de um adversário direto na tabela.

Do lado baiano, a situação também inspira cuidados. O Vitória é o 16º colocado, com os mesmos 11 pontos, e vem de quatro partidas sem vencer no Brasileiro, além da recente eliminação na Copa do Nordeste. A derrota em casa, por 1 a 0, para o Confiança culminou na demissão de Thiago Carpini e na chegada de Fábio Carille, ex-Vasco.

Recém-chegado e com histórico de times sólidos defensivamente, o treinador estreia em meio a uma situação curiosa: perdeu o voo para Salvador e comandará o time sem ter participado de nenhum treino com o elenco. As atividades foram lideradas pelo auxiliar Márcio Goiano, e a expectativa é de uma formação com três zagueiros para tentar frear a pressão do adversário.

No retrospecto histórico, equilíbrio. Inter e Vitória já se enfrentaram 43 vezes, com 17 vitórias para o clube gaúcho, 15 para os baianos e 11 empates. A última vez que se encontraram pelo Brasileirão foi em 2018, com triunfo colorado por 1 a 0 no beira-rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VITÓRIA

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre (Alan Benítez), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Zé Marcos e Edu; Raúl Caceres, Baralhas, Matheuzinho e Maykon; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).