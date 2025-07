Internacional bate Vitória com gol nos acréscimos e deixa o Z4 do Brasileiro

O Internacional foi salvo por Bruno Tabata nos acréscimos e derrotou o Vitória por 1 a 0 na tarde deste sábado, no Beira-Rio, em jogo que marcou a retomada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Colorado deixou a zona de rebaixamento da competição.

A equipe gaúcha pulou para o 13º lugar da tabela de classificação, com 14 pontos. Já o Leão da Barra, que estreou o técnico Fábio Carille, caiu para a 17ª posição e entrou no Z4, com 11.

O Internacional volta a campo somente daqui a mais de uma semana. No próximo domingo, dia 20 de julho, o time recebe o Ceará em Porto Alegre pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 11h (de Brasília).

O Vitória, por sua vez, enfrenta o Botafogo já nesta quarta-feira, pela 14ª rodada da competição. O confronto está agendado para as 21h30, no Nilton Santos.

O jogo

O Vitória teve a primeira chance perigosa do jogo. Aos 19 minutos, Zé Marcos aproveitou um bate e rebate na área e chutou para o gol, mas a bola desviou na marcação. No rebote, Willian Oliveira tentou completar para o gol, mas foi travado por Vitão.

O Internacional respondeu aos 21 minutos. Carbonero arrancou pela esquerda, balançou e arriscou de longe, mas acabou mandando para fora.

A melhor oportunidade do primeiro tempo surgiu dos pés de Alan Patrick, aos 39 minutos. O meia fez boa jogada dentro da área e rolou para Wesley, que estava em frente ao gol, mas finalizou por cima.

Segundo tempo

O Inter tentou pressionar o Vitória na volta do intervalo e assustou os visitantes aos 13 minutos. Wesley fez uma boa jogada pela direita e tocou na área para Alan Patrick, que acionou Carbonero. Ele girou e chutou firme, mas a bola explodiu em Baralhas.

Aos 27, foi a vez do Leão levar perigo ao gol de Rochet. Lucas Braga recebeu cruzamento, ganhou a dividida e viu a bola sobrar com Renzo López, que tentou chutar em um carrinho, mas foi abafado pelo goleiro uruguaio.

O Colorado teve outra chance de abrir o placar aos 31 minutos. Wesley cruzou na área para Enner Valencia, que estava livre de marcação, mas cabeceou mal, para fora. Aos 37, Bruno Tabata aproveitou uma sobra na área e bateu forte, mas a finalização novamente parou na retranca do Vitória.

A equipe baiana quase balançou as redes aos 39 minutos. Renzo López desarmou Victor Gabriel no ataque a chutou de longe, tentando aproveitar o fato de Rochet estar adiantado. O goleiro, no entanto, se esticou e espalmou para a linha de fundo. Ele também precisou trabalhar aos 45, em finalização de Maykon.

O Internacional enfim conseguiu o gol da vitória já aos 47 minutos. Bruno Tabata ficou com a sobra na entrada da área e emendou um foguete com a perna esquerda, no ângulo. A bola ainda resvalou no travessão antes de morrer no fundo das redes.

????? ? ????? ?? ????! ??? Com golaço de Bruno Tabata e apoio do Gigante, Inter bate o Vitória por 1 a 0 e soma 3? pontos importantes no Brasileirão. Também no Beira-Rio, o Colorado voltará a campo no próximo dia 20, às 11h, contra o Ceará! ?? #OInterVenceu pic.twitter.com/TP3LT9vqwr ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 12, 2025

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 0 VITÓRIA

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 12 de julho de 2025 (sábado)



Horário: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)



Cartões amarelos: Clayton e Thiago Maia (Internacional); Baralhas (Vitória)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Bruno Tabata, aos 47? do 2ºT (Internacional)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton (Alan Benítez) e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Enner Valencia) e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata), Wesley (Gustavo Prado) e Borré (Ricardo Mathias).



Técnico: Roger Machado

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira, Ronald (Osvaldo) e Matheuzinho; Lucas Braga (Pepê) e Renato Kayzer (Renzo López).



Técnico: Fábio Carille