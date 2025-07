Inter faz golaço no fim, bate Vitória e acaba com seca no Brasileirão

O Inter martelou o Vitória, agora treinado por Fábio Carille, e foi premiado aos 47 minutos do 2º tempo no Beira-Rio: com golaço de Bruno Tabata, a equipe de Roger Machado venceu por 1 a 0 e encerrou uma sequência de seis tropeços consecutivos no Brasileirão ao retornar aos gramados depois de um mês.

Com o resultado, os gaúchos foram aos 14 pontos e saíram da zona do rebaixamento, alcançando provisoriamente a 13ª posição do torneio nacional. Os nordestinos, por outro lado, estacionaram nos 11 pontos e acabaram dentro do Z4, atrás do Santos pelo número de vitórias.

A equipe de Roger Machado volta a jogar só no dia 20, quando encara o Ceará, também em sua casa — o duelo contra o Bahia, que ocorreria no meio da semana, acabou adiado por compromissos dos baianos na Sul-Americana. O Vitória, por outro lado, entra em campo já na quarta, diante do Botafogo.

O jogo

O Inter até começou tentando pressionar, mas foram os visitantes quem assustaram, de fato, primeiro: aos 19 minutos, Zé Marcos aproveitou bate-rebate dentro da área gaúcha e chutou cruzado antes de Vitão atrapalhar providencialmente a finalização de Willian Oliveira.

Já com controle do jogo, os mandantes desperdiçaram uma chance clara pouco antes do intervalo: Alan Patrick recebeu de Carbonero pela ponta esquerda, invadiu a área e cruzou na medida para Wesley, que exagerou na força e mandou para cima a poucos metros da meta de Lucas Arcanjo.

Alan Patrick em ação durante Inter x Vitória, duelo do Brasileirão Imagem: Ricardo Duarte/SC Inter

O 2º tempo começou com o Inter sem pontaria. Borré iniciou os trabalhos em voleio que pegou na "orelha da bola", enquanto Bruno Henrique arriscou de muito longe e errou o alvo. Carbonero também tentou, mas foi bloqueado por Baralhas — e tentou, sem sucesso, pedir pênalti do jogador do Vitória.

Roger Machado deixou seu time ainda mais ofensivo com a entrada do atacante Enner Valencia no lugar do meio-campista Bruno Henrique, mas não colheu os frutos: o equatoriano teve tudo para balançar as redes após cruzamento da esquerda já na casa dos 30 minutos, mas cabeceou mal em meio à marcação de Maykon.

Foi outro reserva, no entanto, quem decidiu: Bruno Tabata: o meia marcou um golaço nos acréscimos ao acertar lindo chute da entrada da área após rebatida da defesa, garantindo o 1 a 0 tardio no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

INTER 1x0 VITÓRIA

Data e horário: 12 de julho, às 16h (de Brasília)

Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Júnior

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Clayton Sampaio, Thiago Maia (INT); Baralhas (VIT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bruno Tabata (INT), aos 47 min do 2º tempo

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton Sampaio (Alan Benítez) e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Enner Valencia) e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata), Wesley (Gustavo Prado) e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira, Ronald Lopes (Osvaldo) e Matheuzinho; Lucas Braga (Pepê) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille